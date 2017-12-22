Северный флот планирует проведение военно-исторических экспедиций

23 Декабря 2017 года, 08:36

РОССИЯ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Северный флот планирует провести в 2018 году военно-исторические экспедиции. Об этом сообщил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Экспедиции запланированы на полуострова Средний и Рыбачий, остров Кильдин и на Новую Землю.

«Будут проведены исследования в районе боев на юго-западе Мурманской области. К экспедициям планируется привлечь участников молодежного патриотического движение Юнармия и учеников подшефных кадетских классов», — сообщил Евменов.

Накануне состоялось итоговой коллегии Минобороны, которое провёл президент России Владимир Путин. На заседании были подведены итоги минувшего года, а также операции в Сирии, в которой были задействованы силы Северного флота.