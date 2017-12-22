В Мурманске наградили победителей III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

23 Декабря 2017 года, 09:38

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась церемония награждения победителей III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Награды вручила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Для меня большая радость исполнить эту приятную обязанность – вручить награды победителям регионального чемпионата молодых профессионалов. Звание профессионала – пожалуй, самое почётное, какое может приобрести человек. Профессионал – это уверенный в себе человек, а профессионализм – его опора», – сказала на церемонии награждения Марина Ковтун.

Регион присоединился к движению WorldSkills три года назад. Как сообщила губернатор, вложения в модернизацию системы среднего профессионального образования окупились быстрее, чем в любой другой сфере.

В 2017 году региональный чемпионат проходил по 18 компетенциям. В чемпионате приняли участие 150 конкурсантов – победители отборочных соревнований. Работу участников оценивали 168 экспертов, в том числе 11 сертифицированных экспертов WorldSkills из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Московской области и Республики Крым.