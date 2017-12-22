В Мурманске проходят новогодние представления для маленьких горожан

23 Декабря 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске началась череда праздничных мероприятий для маленьких жителей города. Новогодние представления, которых запланировано всего 17, будут проходить во всех округах областного центра. Площадками стали школы, гимназии, учреждения дополнительного образования, Детская театральная школа, Мурманский филиал Нахимовское Военно-морское училище.

Приглашение на елки получили около 3000 ребят, которые учатся на «отлично» или показывают высокие результаты в творчестве и спорте, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Все ребята, пришедшие на елки, кроме впечатлений от спектакля получили от Деда Мороза приятные подарки и смогли поиграть в интерактивные игры с костюмированными новогодними персонажами.