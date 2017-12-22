В Мончегорске после капитального ремонта открывается детский сад

23 Декабря 2017 года, 11:51

МОНЧЕГОРСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске 25 декабря открывается детский сад, капитальный ремонт которого был проведён в 2017 году. Детский сад располагается в населённом пункте 27 км на улице Октябрьской, 56.

«Капитальный ремонт был проведён за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем денежных средств, направленных на выполнение ремонта, составил 20 млн рублей», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

На выделенные средства были отремонтированы кровля и пол детского сада, заменены внутренние и наружные инженерные системы и сети, оконные блоки, внутренние и наружные дверей, выполнен монтаж индивидуального теплового пункта.

Отремонтированный в соответствии с современными требованиями детский сад примет 75 детей.