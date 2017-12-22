В Мурманске состоялся приём ко Дню спасателя

23 Декабря 2017 года, 12:54

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся прием главы администрации города Андрея Сысоева, посвященный предстоящему Дню спасателя Российской Федерации. В числе приглашенных – представители городского аварийно-спасательного отряда, Главного управления МЧС России по Мурманской области, а также мурманчане, проявившие мужество при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций.

«Ваша профессия важна и незаменима. От оперативности и слаженности работы спасателей во многом зависит безопасность горожан, – обратился к собравшимся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Стоит особенно отметить мурманчан, которые принимали участие в спасении людей не по долгу службы, а по зову сердца».

Глава администрации заполярной столицы отметил профессионализм сотрудников тревожных служб, проявленный во время спасательных операций в уходящем году, поблагодарил за проделанную работу и вручил всем приглашенным памятные подарки.

«В нашем регионе большое количество водоемов, поэтому очень важен вопрос проведения профилактических мероприятий, особенно с участием детей, – отметила председатель Мурманского областного совета Всероссийского общества спасания на водах Галина Ситник. – Я благодарю руководство Мурманска за активное сотрудничество и большую работу в этой сфере».