Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Снежногорске

23 Декабря 2017 года, 13:56

СНЕЖНОГОРСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Полицейские разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло в Снежногорске 3 апреля 2017 года.

Как сообщили в УВМД о Мурманской области, в 15:20 3 апреля водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на пешехода на улице Мира. В результате аварии пешеходу причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту СУ проводится процессуальная проверка.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить в специализированный отдел СУ УМВД России по Мурманской области по телефонам: 8 (815-2) 450-928, 407-907.