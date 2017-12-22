Житель Кировска узнал, как быстро расстаться с деньгами

23 Декабря 2017 года, 14:59

КИРОВСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кировске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении жителя Кировска. Потерпевший поверил в сообщение о крупном выигрыше.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, 33-летний местный житель получил сообщение о том, что при осуществлении платежей своей банковской картой за покупки в магазинах он стал призером заочной лотереи. Победителю положен крупный денежный выигрыш в размере 690 тысяч рублей.

Перезвонив по указанному номеру, мужчина узнал, что для получения этих денег северянину нужно оплатить некоторые расходы, связанные с оформлением денежного приза и переводом денег. После того, как потерпевший перевел около 15 тысяч рублей, связь со злоумышленником по номеру телефона и через сайт прервалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что о подобных фактах мошенничества потерпевший знал из средств массовой информации. Лже-сайт, с которого пришло сообщение о призе, как выяснилось, зарегистрирован в Москве.