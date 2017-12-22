В Кировске открылась «Снежная деревня»

23 Декабря 2017 года, 15:51

КИРОВСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Кировске начал работу экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня». Проект реализуется уже десять лет подряд. В 2017 году деревня получилась самой масштабной за всё время.

«Главным подарком для всех жителей и гостей Мурманской области станет открытие «Галереи ледовых скульптур» в городе Апатиты», - сообщают организаторы.

Над скульптурами работали около 50 профессионалов со всей России. Итогом их работы стали более сотни скульптур изо льда и снега.

В «Снежной деревне-2017» посетители увидят героев современных мультфильмов — «Пингвины из Мадагаскара», «Холодное сердце», «Миньоны», но будут и сюрпризы. Какие – организаторы не раскрывают.

Снежная деревня работает: до 30 декабря — ежедневно с 11:00 до 21:00, 31 декабря посетителей ждут с 11:00 до 17:00, а 1 января 2018 года — с 13:00 до 21:00.