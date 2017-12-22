Директора «Арктики» оштрафовали на 200 тысяч рублей

23 Декабря 2017 года, 16:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор директору авиакомпании «Арктика». Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и невыплате заработной платы сотрудникам.

Как ранее сообщал «Би-порт», подсудимый сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание по налогам в сумме свыше 5 млн рублей. Кроме того, в период с января по июль 2016 года он не выплатил 93 работникам заработную плату и иные выплаты на общую сумму свыше 41 млн рублей.

«Потерпевшим была возмещена задолженность по заработной плате на сумму свыше 41 млн рублей, а также наложен арест на имущество в сумме свыше 24 млн рублей, для обеспечения возможности исполнения приговора суда», - сообщили в Северо-западном следственном управлении на транспорте.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Октябрьским районным судом Мурманска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на один год.