Двое мурманчан попались на неудачной попытке угона автомобиля

23 Декабря 2017 года, 17:56

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали двух местныхжителей, подозреваемых в угоне автомобиля. Сообщение об угоне поступило в отдел вневедомтсвенной охраны. Мужчина рассказал, что у него угнали ВАЗ 21099, который был припаркован во дворе дома по улице Чумбарова-Лучинского. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Получив приметы автомобиля, сотрудники Росгвардии проследовали к месту совершения преступления и принялись проверять прилегающую территорию. Во дворе дома №48/1 по ул. Чумбарова-Лучинского экипаж группы задержания увидел разыскиваемый автомобиль, возле которого находились двое мужчин, пытавшихся его открыть. Увидев патрульный автомобиль, граждане попытались скрыться, однако были блокированы другими экипажами Росгвардии и задержаны.

Как установили сотрудники полиции, подозреваемые не смогли завести автомобиль, в результате чего им пришлось его толкать. В ближайшем дворе они планировали его открыть и перевезти в укромное место.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».