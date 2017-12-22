Мурманчане примут участие в забеге Дедов Морозов

23 Декабря 2017 года, 18:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге сегодня состоится забег Дедов Морозов. Каждому участнику выдадут костюм, включающий колпак и бороду. Забег пройдёт на Дворцовой площади.

«Дистанция основного забега – 2500 метров. Также в программу входит «Детский старт» (дистанция – 1000 метров)», — сообщают организаторы.

Как сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте», для участия в забеге «Дедов Морозов» уже зарегистрировались граждане Германии, Японии, Франции, Великобритании, Италии, Бразилии, Канады, Финляндии, Турции и Австрии, а также Белоруссии, Казахстана и Украины. Российские города представлены жителями Петербурга, Москвы, Казани, Иваново, Чебоксар, Самары, Томска, Новосибирска, Мурманска, Пскова.

Забег стартует около 18.10-18.20 мск, а детский старт начнется часом раньше.