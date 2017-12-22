Режим работы Визовых центров Норвегии и Финляндии в рождественские и новогодние праздники

23 Декабря 2017 года, 12:15

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В рождественские и новогодние праздники Визовые центры и Консульства Норвегии и Финляндии в Мурманске работают по особому режиму.

Отделение Генерального Консульства Финляндии в Мурманске не работает 25 и 26 декабря (католическое Рождество), а также 1 и 2 января (Новый год). Визовый центр Финляндии работает в обычном режиме до 29 декабря, а с 1 по 7 января закрыт на новогодние праздники.

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске не работает 25 и 26 декабря, а также с 1 по 8 января. Визовый центр не будет выдавать норвежские визы также 25-26 декабря и 1-8 января. Напомним, что с 1 августа консульство Норвегии в Мурманске прекратило выдачу виз.

В Норвегии магазины не работают 24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 января. В Финляндии большинство магазинов закрыто 25 и 26 декабря, 1 и 6 января.