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24 Декабря 2017 года, 09:11

Более 3 тысяч участников успешно справились с итоговым сочинением


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – Более 3 тысяч участников успешно справились с итоговым сочинением (изложением). Среди предложенных Федеральной службой по надзору в сфере образования тем сочинений наиболее востребованной стала тема «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», ее выбрали почти 41 % участников. Второй по популярности стала тема «Когда измену можно простить?», ее выбрали 23 %. Сочинение на тему «Чем смелость отличается от безрассудства?» предпочли 15 % участников, 11 % ребят заинтересовались темой «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?». И лишь 10 % участников остановились на вопросе «Бывает ли общественное мнение ошибочным?».

«Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения итогового сочинения (изложения) для некоторых участников были созданы пункты на дому. Выпускники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительной причине или не завершившие экзамен по уважительной причине смогут написать сочинение (изложение) повторно 7 февраля и 16 мая 2018 года», – рассказала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В рамках осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения) региональной комиссией будет проведена выборочная перепроверка итогового сочинения (изложения) 25-26 декабря 2017 года.

 

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