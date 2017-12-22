Большинство россиян готовы потратить на новогодние подарки близким не более пяти тысяч рублей

24 Декабря 2017 года, 12:15

РОССИЯ/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – В среднем каждый россиянин намерен потратить около 3,2 тысяч рублей на новогодние подарки близким. Такие данные приводит Ассоциация копания интернет-торговли.

Большинство респондентов (44%) заявили, что намерены потратить на новогодние подарки 3—5 тысяч рублей, а почти четверть (23%) — 1—3 тысяч рублей. 18% участвовавших в опросе намерены ограничиться 1 тысячью рублей. При этом отмечается, что больше 10 тысяч рублей на подарки готовы выделить лишь 4% опрошенных.

Всего, по данным исследования, россияне потратят на новогодние подарки примерно 122 млрд рублей, из них около 30,5 млрд рублей — в интернет-магазинах.