Чиновникам напомнили о запрете получать подарки

24 Декабря 2017 года, 13:17

РОССИЯ/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство труда и социального развития в преддверии новогодних праздников напомнило чиновникам о запрете дарить и получать подарки. Соответствующие ограничения содержаться в антикоррупционном законодательстве.

В частности, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, государственные и муниципальные служащие, а также работники отдельныз организации не имеют права получать подарки, за исключением подарков, подлежащих сдаче: подарки на протокольных мероприятиях, командировках и других официальных мероприятиях.

«Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность», - говорится в сообщении.