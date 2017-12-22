В Мурманской области будет внедряться сервисная модель поддержки малого и среднего предпринимательства

24 Декабря 2017 года, 15:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области представлен приоритетный проект формирования сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства. Проект разработан на 3-х летний период – до 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Основная цель проекта - внедрение сервисного подхода к предоставлению услуг для бизнеса, что позволит обеспечить доступность финансовых ресурсов и иных услуг для предпринимателей», - говорится в сообщении.

На реализацию проекта выделено 1,38 млрд рублей. Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с соисполнителями необходимо обеспечить реализацию приоритетного проекта в установленные сроки.