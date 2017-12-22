Студенты Мурманского индустриального колледжа – победители III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

24 Декабря 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ - В ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоялось торжественное подведение итогов III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) Мурманской области.

В Чемпионате принимали участие 149 участников в 18 компетенциях, прошли мастер-классы, круглые столы профориентационные мероприятия и молодежный форум «Пульс Арктики»

В церемонии подведения итогов Чемпионата принимали участие губернатор Мурманской области Ковтун М. В. и министр образования и науки Мурманской области Карпенко Н.Н. Губернатор поблагодарила участников, экспертов и преподавателей, рассказала о перспективах молодых специалистов, об участии Мурманской области в большой трудовой олимпиаде и о существенных изменениях в системе образования. Также Ковтун М. В. отметила, что профессионализм это основа, которую человек развивает всю жизнь.

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Н. Н. выразила благодарность руководителям, сформировавшим профессиональные команды, которые умеют работать вместе, уважать друг друга, пожелала успехов в дальнейшем освоении профессии.

Победителей и призеров поздравил руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills, директор ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Шатило Г. С.

На базе ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» проходили соревнование по двум компетенциям: «Сварочные технологии» и «Инженерный дизайн CAD (САПР)».

В компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» победителем стал Батурин Артем. I место в компетенции «Сварочное производство» занял Шатнюк Алексей.

Призерами стали студенты: Третьякова Анна, занявшая II место в компетенции «Поварское дело», в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» Анциферов Валентин занял II место, Ватолин Дмитрий - III место.