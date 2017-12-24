10 рождественских блюд Финляндии

24 Декабря 2017 года, 17:28

ФИНЛЯНДИЯ/ 18 декабря/ БИ-ПОРТ – Главный принцип рождественского застолья в Финляндии – никто не должен уйти спать голодным. Портал prohelsinki.fi подготовил подборку традиционных финских рождественских угощений.

Рождественская рисовая каша

Рождественская каша готовится на основе молока и риса, со специями. Каша подается с воткнутыми в неё ложками – раньше считалось, что первый, кто возьмет столовый прибор со стола, заболеет. А еще все дети знают: если в твоей каше попался цельный миндаль, добавленный при готовке в кастрюлю, то загаданное желание обязательно сбудется.

Салат Росоли

Салат росоли – это как винегрет, только без квашеной капусты и зеленого горошка. Секрет блюда заключается в заправке на основе уксуса и сахара. Она подается отдельно от салата в специальной соуснице.

Рыбные закуски

Праздничный стол в Финляндии не может обойтись без рыбных закусок. Самые популярные – это свежепросольная семга или лосось холодного копчения.

Рагу по-карельски

Рагу по-карельски – это традиционное рождественское блюдо восточной Финляндии, однако любят его во всей стране. В нем используется смесь сразу нескольких видов мяса – баранины, свинины и говядины. Мясо тушится с луком, перцем и корнеплодами в течение нескольких часов при температуре 120 градусов.

Рождественская ветчина

В Финляндии в канун Рождества продают 6-7 млн килограмм ветчины. Она может быть самой разной, но неизменным остается одно: ветчина – главное блюдо рождественского застолья. Она дополняется гарниром из фруктов или овощной запеканки.

Традиционная рождественская запеканка

Запеканку чаще всего готовят из моркови, картофеля или брюквы. Есть варианты и с другими корнеплодами, например, бататом. Такую запеканку можно без опасений приобрести в супермаркете.

Лютефиск

Лютефиск – это рыба, вымоченная несколько суток в щелочном растворе. Происхождение этого блюда окутано легендами. Одна из них гласит, что Святой Патрик полил щелочью рыбу, желаю отравить команду корабля викингов. Согласно другой, в корабль, перевозивший рыбу, попала молния, судно загорелось, и весь груз покрылся золой.

Йоулутортут

Дословно Йоулутортут – это рождественский тарт (пирожок) в форме четырехконечной звезды. Его готовят из слоеного теста с начинкой из сливового джема.

Имбирное печенье

В Финляндии имбирное печенье принято раскатывать до толщины в 3 мм, украшать глазурью и использовать не только как десерт, но и как елочное украшение.

Глёг

Глёг на основе красного вина отличается от глинтвейна большей сладостью, которую придают мед и специи. В готовый напиток добавляют изюм и миндаль. Иногда глёг готовят на основе яблочного сидра, который, впрочем, можно заменить черносмородиновым или брусничным соком.