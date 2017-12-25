Спутники «Арктика-М» проследят за космической погодой

24 Декабря 2017 года, 18:31

РОССИЯ/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2019 году состоится запуск спутника «Арктика-М», а в 2020 году будет запущен второй такой спутник. Об этом в интервью «Известиям» сообщили министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Вместе они будут составлять космическую систему «Арктика-М». Конечно, мы бы хотели, чтобы спутники были запущены раньше. Но в приоритете, чтобы всё прошло успешно и они работали без помех», - сказал Донской.

По его словам спутники смогут не только получать гидрометеорологическую информацию, но и отслеживать возмущения космической погоды.

«Мы также планируем отслеживать возмущения космической погоды, которые в том числе вызывают резкое повышение уровня радиации на высотах авиаперелетов и, как следствие, могут оказывать негативное воздействие на пассажиров, экипажи, ухудшать работу навигационных систем в воздушном пространстве над Арктикой», - сказал министр.