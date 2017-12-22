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Главная » НОВОСТИ » Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие
 
 
 
 
24 Декабря 2017 года, 14:15

Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие


МИР/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня Санта-Клаус отправился в путешествие по миру. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD). Следить за перемещением волшебника можно в режиме noradsanta.org онлайн.

Проект «Norad следит за Сантой» стартовал в 1955 году. Тогда один из крупнейших универмагов Колорадо призывал детей звонить Санта-Клаусу по номеру, который размещался на рекламных щитах. По случайности, номер был напечатан с ошибкой, и дети, которые хотели поговорить с волшебником, попадали на горячую линию континентального командования ПВО (ныне NORAD). Так и повелось, что накануне Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за передвижениями Санта-Клауса по планете.

Своего Санта-Клауса запустил и сервис Flightradar. За перемещением оленей упряжки можно следить в реальном времени на карте мира.

 

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