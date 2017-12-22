Мурманчанин хотел в улететь в Сургут, а попал на мошенника

24 Декабря 2017 года, 20:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В полицию обратился северянин, который стал жертвой мошенника.

Мужчина рассказал, что нашёл на популярном сайте объявление о трудоустройстве вахтовым методом в Сургуте. После того, как он связался с автором объявления, его уговорили перечислить 13 тысяч рублей для бронирования авиабилетов на поездку до места работы. Ожидаемо, в дальнейшем связь с мошенником прервалась.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Потерпевший, как выяснилось, о подобных видах мошенничеств знал.