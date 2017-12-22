Автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Мурманске

МУРМАНСК/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – Вечером 23 декабря в Мурманске на перекрёстке проспекта Кольского с улицами Беринга и Баумана произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Шкода» выполняя разворот на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с микроавтобусом «Мерседес». Виновника аварии определят сотрудники ГИБДД, однако в социальных сетях появилось видео, где запечатлён момент столкновения. На нём видно, что микроавтобус выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.
Пожарно-спасательным подразделением производились работы по обеспечению безопасности места ДТП, сбор информации, отключение АКБ.