В Мурманске состоится концерт с ледяными инструментами

24 Декабря 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 24 декабря/ БИ-ПОРТ – В начале января 2018 года в Кировске и Мурманске пройдут концерты ледяной музыки. Как нетрудно догадаться, музыка будет исполняться на инструментах, созданных изо льда. Проект представит известный норвежский композитор и исполнитель Терье Исунгсет, сообщили в генеральном консульстве Норвегии в Мурманске.

«Сама природа отдает свою энергию зрителю во время концерта: все инструменты изготавливаются из «живого» льда, льда озер и рек. На каждый концерт команда готовит новые, неповторимые инструменты, дарящие зрителю прозрачную, невесомую музыку», - рассказали организаторы концерта.

4 января в 17 часов концерт состоится на площади около Дворца Культуры Кировска. 6 января в 18 часов музыканты выступят на площади около Морского вокзала в Мурманске.