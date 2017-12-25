Банки получат от Росстата данные отчетности компаний

25 Декабря 2017 года, 10:11

РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В начале 2018 года банки начнут получать от Росстата данные бухгалтерской отчетности компаний, рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Информацию подтвердил источник. Сейчас завершается подключение Росстата к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Банки смогут получать данные бухгалтерской отчетности компаний в стандартном автоматизированном режиме 24/7. Это важно в рамках проверки платежеспособности компаний. Новый механизм обмена информацией стартует в начале 2018 года», — сообщил Емелин. В самой новой версии СМЭВ-3 объем передачи данных вырастет с 5 Мб до 1 Гб, отметил он.

Данные от Росстата будут полезны банкам и с точки зрения оценки финансовой устойчивости клиентов, и для выявления фирм-однодневок. В их отчетности, как правило, небольшие активы, низкий капитал и финансовый результат на фоне высоких оборотов по счетам в банках.