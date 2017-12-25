Моллюски и морская капуста могут подешеветь

25 Декабря 2017 года, 10:42

РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Моллюски (устрицы, мидии и гребешки) и водоросли (морская капуста) при реализации могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разрабатывало Министерство сельского хозяйства.

Налог на добавленную стоимость взимается со всех продуктов и услуг, его ставка обычно равняется 18%. Однако на наиболее популярные и социально значимые продукты она снижена до 10%. Это мясо, молоко, яйца, крупы, растительное масло, сахар, соль, мука, свежая и мороженая рыба. Минсельхоз уточняет, что моллюски и водоросли тоже относятся к сельхозпродукции, пояснил «Известиям» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В министерстве сообщили, что проект постановления еще согласовывается. Такая мера принимается по просьбе рыбопромышленников. Эта инициатива поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов, отмечают в Минсельхозе.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин объяснил, что снижение НДС до 10% поспособствует сокращению расходов производителей, что может привести к росту производства и к падению цен на такую продукцию. По его прогнозам, моллюски и морская капуста должны подешеветь на 8%.