Психологов областного УФСИН познакомили с арт-терапией

25 Декабря 2017 года, 11:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – На базе исправительной колонии №17 в Мурманске состоялись итоговые учебно-методические сборы сотрудников психологической службы учреждений УФСИН по Мурманской области. Участники сборов обсудили актуальные вопросы психологической практики, поделились достижениями и наработками по различным направлениям, а также подвели итоги работы в 2017 году.

Большое внимание на сборах было уделено знакомству с новыми методиками такого направления психологической работы, как арт-терапия. Во время практического занятия начальник психологической лаборатории оленегорской КП-24 Татьяна Пискунова продемонстрировала методику арт-терапии, показав коллегам алгоритм проведения практических техник «Герб семьи» и «Картина мира». Психологи подробно разбирали упражнения, направленные на восприятие самого себя через мир искусства, сопряженность в семье и социуме.

Своим опытом оказания психологической помощи в стрессовых ситуациях поделились с психологами УИС коллеги из областного МЧС, с которыми налажено многолетнее профессиональное взаимодействие.