В Кировске будут судить директора строительной фирмы

25 Декабря 2017 года, 12:32

КИРОВСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кировске завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы подчинённым.

Как было установлено в ходе следствия, 49-летний житель Кировска, возглавлявший компанию, в период с июня по октябрь 2017 года не выплачивал 41 работнику заработную плату и иные выплаты в общей сумме более 1,5 млн рублей.

«Вместе с тем, в ходе следствия обвиняемый осознал степень общественной деятельности своих действий, раскаялся и в полном объёме погасил имеющуюся задолженность», - сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3 лет лишения свободы.