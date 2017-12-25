Нива ГЭС-1 отмечает 65-летний юбилей

25 Декабря 2017 года, 13:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ - 65 лет назад, 25 декабря 1952 года, была введена в эксплуатацию Нива ГЭС-1. Об этом сообщили в пресс-службе ТГК-1. Спустя десять лет, 30 декабря 1962 года, энергетики пустили Кумскую ГЭС.

Нива ГЭС-1 стала первой станцией Каскада, на которой установили телемеханику, позволившую работать без постоянного присутствия оперативного персонала. Водохранилище станции включает в себя крупнейшее озеро Заполярья — Имандру.

Пуск первого гидроагрегата Кумской ГЭС состоялся прямо под Новый год в 35-градусный мороз. Географически станция находится в Карелии, но единственная линия электропередач соединяет ее с энергосистемой Мурманской области.

«Безаварийная работа гидростанций в течение всего срока эксплуатации — в первую очередь заслуга персонала, понимающего всю степень ответственности, возложенную на энергетиков. Основное оборудование наших объектов постоянно обновляется, также внедряются современные системы телеуправления и контроля за параметрами работы гидроагрегатов», — отметил директор Каскада Нивских ГЭС ПАО «ТГК-1» Андрей Жарников.

Возведение гидростанций позволило обеспечить электроэнергией предприятия цветной металлургии и горнодобывающей промышленности Мурманской области.