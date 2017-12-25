Мощный новогодний фейерверк в Североморске может «разбудить»

25 Декабря 2017 года, 13:20

СЕВЕРОМОРСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков возглавил заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщается на сайте администрации. Первый вопрос в повестке дня – обеспечение порядка в новогодние праздники.

По прогнозам, возможность чрезвычайных ситуаций в период новогодних выходных минимальная. Полиция будет переведена на усиленный режим работы. Единая дежурно-диспетчерская служба должна следить за метеорологической обстановкой. Североморскую ЦРБ предупредили о необходимости подготовить медицинский блок. Экстренные службы провели тренировки.

«Салют в новогоднюю ночь будет сильнее, выше и красивее, чем в предыдущие годы, – подчеркнул Владимир Евменьков. – Используется пиротехника очень высокого уровня. Предположительно, в радиусе полукилометра начнет срабатывать сигнализация. Поэтому просьба к горожанам – быть готовыми к этому и не беспокоиться».

Также комиссия заслушала доклад представителя ОВД об итогах работы полиции за 11 месяцев и о деятельности Добровольной народной дружины.

Фото: И.Глуцкого