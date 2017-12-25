За ходом выборов в Крыму будут наблюдать депутаты европейских национальных парламентов

25 Декабря 2017 года, 13:42

РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ объявили, что за ходом голосования на президентских выборах в России будут наблюдать 500 человек. Однако в Крым представители организации не поедут.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — заявил «Известиям» пресс-секретарь организации Томас Ример. Такую же позицию занимает Евросоюз.

Окончательные списки тех, кто поедет в Россию, пока не согласованы. Москва ожидает, что количество иностранных наблюдателей превысит 685 человек. Несмотря на официальную позицию Брюсселя и БДИПЧ ОБСЕ, в Крым отправятся международные эксперты, в том числе депутаты национальных парламентов стран — членов ЕС, сообщил источник.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко