Пожары в Новый год и Рождество происходят на треть чаще

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга» Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
За неправильное использование герба Мурманска грозит ответственность За неправильное использование герба Мурманска грозит ответственность
Об итогах финансовой поддержки предпринимателям в городе Мурманске в 2017 году Об итогах финансовой поддержки предпринимателям в городе Мурманске в 2017 году
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске судят участников перестрелки у клуба «Пурга»
 
 
 
 

Курсы валют 23.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,9966
-0,4786
1 USD
Доллар США
58,3152
-0,2965
1 EUR
Евро
69,1268
-0,0467
10 NOK
Норвежских крон
69,6992
-0,4088
10 SEK
Шведских крон
69,4328
-0,2170
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-20°
3.1 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

По итогам 11 месяцев госдолг Мурманской области составил 17 млрд рублей
25 Декабря 2017, 16:18
По итогам 11 месяцев госдолг Мурманской области составил 17 млрд рублей
Николай Цуканов назначен помощником президента
25 Декабря 2017, 14:37
Николай Цуканов назначен помощником президента
Минтруд предлагает освободить работающих студентов от страховых взносов
25 Декабря 2017, 11:51
Минтруд предлагает освободить работающих студентов от страховых взносов
Банки получат от Росстата данные отчетности компаний
25 Декабря 2017, 10:11
Банки получат от Росстата данные отчетности компаний
 
 
 
 

Самое читаемое

Рабочая тетрадь обернулась штрафом для директора мурманской школы
25 Декабря 2017, 09:55
Мурманчанин хотел улететь в Сургут, а попал на мошенника
24 Декабря 2017, 20:46
Три человека пострадали в ДТП а Кольском районе
24 Декабря 2017, 19:41
Синоптики прогнозируют до -23 градусов по Мурманской области
25 Декабря 2017, 08:30
Участникам перестрелки в центре Мурманска вынесли приговор
25 Декабря 2017, 16:35
Житель Видяево распространял в интернете детскую порнографию
25 Декабря 2017, 12:46
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Пожары в Новый год и Рождество происходят на треть чаще
 
 
 
 
25 Декабря 2017 года, 14:05

Пожары в Новый год и Рождество происходят на треть чаще


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ - На территории Мурманской области в период главных зимних праздников происходит в среднем 31 пожар. Пятилетняя статистика показывает, что в среднем в январские выходные происходит на 30% больше пожаров, чем в другие дни года. Об этом сообщил начальник отдела ГПН и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Александр Попов.

«В связи с этим основные усилия сосредоточены на профилактической работе, направленной на развитие культуры пожаро-безопасного поведения граждан», - сказал Попов.

В настоящее время проводится целый комплекс мероприятий, включающих пожарно-профилактические обследования с проведением противопожарных инструктажей должностных лиц, консультации по вопросам пожарной безопасности.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Стали известны первые четвертьфиналисты новогоднего турнира Северной военной хоккейной лиги
2.
В Мончегорске открыли снежный городок
3.
Более тысячи человек будут обеспечивать безопасность в Мурманской области в период новогодних праздников
4.
В Кандалакшском районе перестанут ходить муниципальные автобусы
5.
Глав администраций призвали не подвести граждан в новогодние праздники
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта