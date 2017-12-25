Пожары в Новый год и Рождество происходят на треть чаще

25 Декабря 2017 года, 14:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ - На территории Мурманской области в период главных зимних праздников происходит в среднем 31 пожар. Пятилетняя статистика показывает, что в среднем в январские выходные происходит на 30% больше пожаров, чем в другие дни года. Об этом сообщил начальник отдела ГПН и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области Александр Попов.

«В связи с этим основные усилия сосредоточены на профилактической работе, направленной на развитие культуры пожаро-безопасного поведения граждан», - сказал Попов.

В настоящее время проводится целый комплекс мероприятий, включающих пожарно-профилактические обследования с проведением противопожарных инструктажей должностных лиц, консультации по вопросам пожарной безопасности.