25 Декабря 2017 года, 14:37

РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Николай Цуканов назначен помощником президента. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Цуканов на новой должности будет заниматься вопросам местного самоуправления.

«Назначить Цуканова Николая Николаевича помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления, освободив его от занимаемой должности», - говорится в тексте указа.

Николай Ранее занимал должность полномочного представителя президента в СЗФО. Теперь, как ранее и сообщал «Би-порт», на его место назначен Александр Беглов, который до этого представлял президента в Центральном федеральном округе. В свою очередь его сменит отправленный сегодня в отставку губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.