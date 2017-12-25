Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник

25 Декабря 2017 года, 15:20

Когда речь заходит о путешествиях, все мы представляем совершенно разные места. Экзотические страны, руины старинных городов, горы или пляж, а кто-то и свой дачный участок.

Вместе с оператором мобильной связи Tele2, с которым вы будете на связи по всему миру, мы предлагаем вам пройти этот небольшой тест. С его помощью вы узнаете, на кого из известных путешественников вы больше всего похожи.

Где бы и когда вы ни находились, Tele2 важно, чтобы вы были на связи: у оператора естьтарифы с безлимитным трафиком в соцсетях и мессенджерах, а интернет тарифицируется по всей стране как в домашнем регионе. А с помощью скоростного мобильного интернета 4G от Tele2 вы всегда будете в курсе интересных новостей и необычных фактов о странах, получите доступ к воспоминаниям знаменитых путешественников.

Поехали!