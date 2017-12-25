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Главная » НОВОСТИ » Представители Мурманской области прошли все оценочные мероприятия полуфинала конкурса «Лидеры России» по СЗФО
 
 
 
 
25 Декабря 2017 года, 16:00

Представители Мурманской области прошли все оценочные мероприятия полуфинала конкурса «Лидеры России» по СЗФО


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Завершился проходивший с 21 по 23 декабря полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» для Северо-Западного федерального округа. Конкурс организован по инициативе Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей».

В оценочных мероприятиях в Санкт-Петербурге приняли участие 285 управленцев округа, в том числе 12 из Мурманской области.

41,8% всех полуфиналистов из СЗФО являются собственниками предприятий и руководителями высшего звена. Также есть руководители среднего звена, линейные и функциональные руководители, ведущие специалисты. Доля управленцев из сферы образования, IT и науки среди полуфиналистов из СЗФО – 12%. Доля директоров и топ-менеджеров промышленных предприятий – 16%, по этому показателю округ находится на третьем месте. Доля руководителей государственных органов – 17%, что значительно больше, чем в остальных округах. Почти 56% полуфиналистов из СЗФО моложе 35 лет.

Все оценочные мероприятия полуфинала прошли 12 представителей Мурманской области: Александр Архипов (ООО «ЭРА-Мурман»), Александр Баренбойм (ООО «888»), Давид Габриелян (Россельхозбанк), Алексей Круглин (помощник депутата Государственной думы, ранее прокурор Октябрьского округа), Александр Локтев (Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству), Сергей Плисов (Мурманский морской рыбный порт), Роман Хацевич (министерство образования и науки Мурманской области), Андрей Варич (региональное министерство развития промышленности и предпринимательства), Александр Соколов (Walla Walla University), Александр Челтыбашев (Мурманский государственный технический университет), Екатерина Горюнова (Мурманская областная больница), Андрей Чигаров (Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища).

На церемонии закрытия каждый участник получил диплом, подписанный первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко. Организаторы конкурса намерены сохранить связь со всеми представителями СЗФО, чтобы использовать их потенциал на региональном и федеральном уровне.

Итоги полуфинала станут известны в начале января следующего года. 30 управленцев с наилучшими результатами в СЗФО выйдут в финал конкурса «Лидеры России». Еще несколько человек смогут пройти на финальный этап по федеральному рейтингу после того, как станут известны итоги полуфиналов во всех восьми округах.

Всего в финале конкурса примут участие 300 лучших управленцев со всей России. Все финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. У победителей будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

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