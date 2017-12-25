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Главная » НОВОСТИ » Администрация: пробок на въезде в аэропорт «Мурманск» больше не будет
 
 
 
 
25 Декабря 2017 года, 16:52

Администрация: пробок на въезде в аэропорт «Мурманск» больше не будет


МУРМАШИ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Кольском районе прошло заседание аэропортовой комиссии по авиационной безопасности под председательством главы администрации района Александра Лихолата.

Основные вопросы заседания касались организации проезда автотранспорта на территорию аэропорта, а также наличия бесплатных стоянок. Напомним, несколько лет назад на въезде в воздушную гавань появилось КПП, принадлежащий частной компании. Стоянка стала платной.

«Постоянные идут жалобы от жителей и гостей нашего края, которые приезжают или уезжают из аэропорта «Мурманск», – отметил Лихолат. – Автолюбители жалуются на недостаточное количество бесплатных парковочных мест. Более того, на КПП, при выезде и въезде в аэропорт, скапливаются огромные пробки. Автомобилисты вынуждены стоять в очереди, чтобы оплатить пребывание на территории».

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов сообщил, что теперь системой контроля при въезде на территорию занимается не частная компания, а аэропорт. Одновременно работают шесть КПП: три на въезд, еще три собирают плату с водителей при выезде.

«Мы установили новые шлагбаумы и запустили более современную систему контроля. Талончиков больше нет, автолюбителям выдают специальные карточки. Нововведения уже позволили сократить время проезда через шлагбаум. Работы по реконструкции главной воздушной гавани региона продолжатся летом 2018 года», – рассказал Осипов.

Решен вопрос и по обращению работников Мурманского центра обслуживания воздушного движения. Они жаловались на то, что им тоже приходится пользоваться общей платной парковкой. По словам Осипова, сейчас для персонала аэропорта создана отдельная бесплатная стоянка. При этом гендиректор подчеркнул, что центр площади перед зданием вокзала останется закрытым для стоянки личных автомобилей по нормам безопасности.

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