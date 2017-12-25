Глав администраций призвали не подвести граждан в новогодние праздники

25 Декабря 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Прохождение отопительного периода в новогодние праздники обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский доложил о готовности муниципальных образований к прохождению новогодних праздников. По его словам в муниципалитетах и на предприятиях приняты дополнительные меры и проверены аварийные запасы на период праздничных и выходных дней. Запас топлива сформирован в среднем на 30 дней.

Министр отдельно затронул два проблемных муниципалитета – Заозёрск и Ёну. В Заозёрске МУП «ДТХ» обеспечено мазутом до 15 января, и заключён договор еще на месяц поставки с 8 января.

«По Ковдорскому району есть информация главы администрации, что у теплоснабжающего предприятия МУП «Ёна» имеются финансовые проблемы, но по 28 января топливом оно обеспечено», – проинформировал Владимир Гноевский.

Сергей Сомов пояснил, что дополнительные средства запрошены для создания резерва. Резерв необходим на случай, если задержится запуск новой котельной. Глава администрации Ковдорского района подробно рассказал о графике ввода новой котельной, эксплуатация которой в опытном режиме должна начаться 11-13 января.

«Ещё раз прошу всех, особенно глав администраций Ковдорского района, ЗАТО Заозёрск, Кольского района относительно Териберки, Кандалакшского района относительно Алакуртти, – внимательно проконтролировать прохождение новогодних праздников. Я на вас надеюсь, а главное – на вас надеются жители ваших территорий. Не подведите их», – сказала губернатор Марина Ковтун.