Россияне проявляют к выборам минимальный за всю историю интерес

25 Декабря 2017 года, 17:27

РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Интерес россиян к президентским выборам-2018 находится на минимальном уровне в новейшей истории России, считает директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Интерес к выборам самый низкий за все время электоральное. Максимум интереса приходился на 1991 год в совершено другой ситуации, поэтому там и явка такая была... Тенденция снижения интереса к выборам и участия очень устойчивая и прослеживается примерно последние 10 лет на выборах», – цитируют Гудкова РИА Новости.

Среди факторов низкого интереса к выборам он назвал «отсутствие интриги, ясное понимание, что оппонентов и критиков режима не допустят до участия в выборах».

«Те, кто недоволен положением дел в стране, они просто не придут на выборы. Поэтому, условно говоря, готовность прийти на выборы изъявили только те, кто действительно, реально поддерживает Путина и государственно зависимые, административно зависимые группы населения — примерно чуть больше половины населения. Во всяком случае, даже в сравнении с предыдущими выборами 2011 года, это существенное снижение интереса», — пояснил Гудков.

Вторая причина низкого интереса – это окончание патриотического подъема, связанного с присоединением Крыма, усталость от постоянного соперничества с Западом и реальное падение доходов, неопределённость ситуации.

«Понимание, что улучшения здесь никакого не будет, что страна вошла в длительный период стагнации, деградация, снижение доходов — это распространено очень широко, и, соответственно, это сказалось на ожиданиях населения, особенных улучшений никто не ждёт, все надеются на сохранение нынешнего положения дел без особых изменений», — пояснил Гудков.