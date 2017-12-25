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Главная » НОВОСТИ » Россияне проявляют к выборам минимальный за всю историю интерес
 
 
 
 
25 Декабря 2017 года, 17:27

Россияне проявляют к выборам минимальный за всю историю интерес


РОССИЯ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Интерес россиян к президентским выборам-2018 находится на минимальном уровне в новейшей истории России, считает директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Интерес к выборам самый низкий за все время электоральное. Максимум интереса приходился на 1991 год в совершено другой ситуации, поэтому там и явка такая была... Тенденция снижения интереса к выборам и участия очень устойчивая и прослеживается примерно последние 10 лет на выборах», – цитируют Гудкова РИА Новости.

Среди факторов низкого интереса к выборам он назвал «отсутствие интриги, ясное понимание, что оппонентов и критиков режима не допустят до участия в выборах».

«Те, кто недоволен положением дел в стране, они просто не придут на выборы. Поэтому, условно говоря, готовность прийти на выборы изъявили только те, кто действительно, реально поддерживает Путина и государственно зависимые, административно зависимые группы населения — примерно чуть больше половины населения. Во всяком случае, даже в сравнении с предыдущими выборами 2011 года, это существенное снижение интереса», — пояснил Гудков.

Вторая причина низкого интереса – это окончание патриотического подъема, связанного с присоединением Крыма, усталость от постоянного соперничества с Западом и реальное падение доходов, неопределённость ситуации.

«Понимание, что улучшения здесь никакого не будет, что страна вошла в длительный период стагнации, деградация, снижение доходов — это распространено очень широко, и, соответственно, это сказалось на ожиданиях населения, особенных улучшений никто не ждёт, все надеются на сохранение нынешнего положения дел без особых изменений», — пояснил Гудков.

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    array(3) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35443" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209580.html" ["comment"]=> string(1369) "сегодня стало очевидно - выборов не будет. Тогда к чему нужен интерес? Кому-то хочется тратить время, чтобы прийти и поставить галочку от которой ничего не зависит? Нет, люди разумны и лучше посидят дома или куда-то сходят по делам. был об этой власти лучшего мнения.... но она насколько боится не просто возможности победы какого-то альтернативного кандидата, но и просто возможности дать им говорить с экранов федеральных каналов свою точку зрения. Позорная позиция, от Мугабе в Зимбабве такое можно ждать, а тут Россия 21 века.... а точно 21? Зато стало очевидно - рейтинги не просто дутые, их нет... все эти 86% могут превратиться в 0.86% в одно мгновение. Всегда так в истории бывало, на этот раз исключений тоже не будет. Вопрос лишь - когда? Других вопросов нет." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 19:38:49" ["autor"]=> string(10) "Антон" ["email"]=> string(17) "nikifmihail@ya.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "95.54.135.239" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73127543" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35444" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209580.html" ["comment"]=> string(181) "Антон, на основании чего вам //стало очевидно - рейтинги не просто дутые, их нет//? Правда не понимаю..." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 19:52:04" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.158.237" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73127829" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "35445" ["channel"]=> string(22) "/news/item/209580.html" ["comment"]=> string(209) "Зачем вообще проводить выборы, если итог известен заранее - ВВП? Президентские выборы обойдутся казне в 18 млрд руб." ["date"]=> string(19) "2017-12-25 20:16:49" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.85" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73128612" } }
  • сегодня стало очевидно - выборов не будет. Тогда к чему нужен интерес? Кому-то хочется тратить время, чтобы прийти и поставить галочку от которой ничего не зависит? Нет, люди разумны и лучше посидят дома или куда-то сходят по делам. был об этой власти лучшего мнения.... но она насколько боится не просто возможности победы какого-то альтернативного кандидата, но и просто возможности дать им говорить с экранов федеральных каналов свою точку зрения. Позорная позиция, от Мугабе в Зимбабве такое можно ждать, а тут Россия 21 века.... а точно 21? Зато стало очевидно - рейтинги не просто дутые, их нет... все эти 86% могут превратиться в 0.86% в одно мгновение. Всегда так в истории бывало, на этот раз исключений тоже не будет. Вопрос лишь - когда? Других вопросов нет.
  • Антон, на основании чего вам //стало очевидно - рейтинги не просто дутые, их нет//? Правда не понимаю...
  • Зачем вообще проводить выборы, если итог известен заранее - ВВП? Президентские выборы обойдутся казне в 18 млрд руб.
 
 
 
 
 
 
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