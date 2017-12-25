Более тысячи человек будут обеспечивать безопасность в Мурманской области в период новогодних праздников

25 Декабря 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская область готовится к новогодним и рождественским праздникам. Жизнеобеспечение региона сегодня обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве.

И.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко доложил, что гарнизоны пожарной охраны, силы и средства спасательных формирований переведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

«Принимаются дополнительные меры по усилению охраны и ужесточению пропускного режима объектов жизнеобеспечения, особой важности и транспортной инфраструктуры», - сказал Игнатенко.

По его словам, в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий будут выставлены дополнительные посты ДПС ГИБДД. Всего для обеспечения безопасности в Мурманской области планируется привлечь около 700 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 150 представителей частных охранных организаций и 100 народных дружинников.