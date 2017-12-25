В Мончегорске открыли снежный городок

25 Декабря 2017 года, 18:17

МОНЧЕГОРСК/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – На центральной площади Мончегорска 23 декабря участники проекта «Мастерская снега» презентовали горожанам свой новогодний подарок – снежный городок.

Сначала мончегорцы увидели битву на мечах представителей местного клуба исторической реконструкции «Асгард», а после участники мурманского клуба «Ифрит» устроили зрелищное файер-шоу.

Устроить яркое представление и построить снежный городок удалось благодаря победе команды проекта «Мастерская снега» в конкурсе социальных инициатив, организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей» и помощи городской администрации.

«Когда есть финансовая поддержка, партнеры, намного легче воплощать свои идеи в жизнь, – отметила главный специалист отдела по делам молодежи Анна Шнайдер. – Ребята видели, что с нами хорошая команда. Уверена, что это их смотивировало. Изначально на наш призыв поучаствовать в проекте откликнулось около 40 человек. Но, к сожалению, из-за учебы не все работали с нами до конца».

Самых трудолюбивых и целеустремленных участников «Мастерской» поблагодарил глава города Дмитрий Староверов. Он вручил памятные призы и подарки. Отдельный подарок – отделу по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации Мончегорска, ведь именно его специалисты работали над воплощением идеи в жизнь.

В проекте приняли участие инициативные мончегорцы разного возраста. Разделившись на команды, в течение трех недель они создавали из снежных кубов свои скульптуры. Посильную помощь ребятам оказывали городские службы. Благодаря стараниям участников проекта, мончегорцы получили две снежные горки – на центральной площади и в микрорайоне Монча.

В тот же день, 23 декабря, в Кировске открылась знаменитая «Снежная деревня».

Фото: Анна ШНАЙДЕР