В Кандалакшском районе перестанут ходить муниципальные автобусы

25 Декабря 2017 года, 17:15

КАНДАЛАКША/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Руководство филиала ПАО «Мурманскавтотранс» – Автоколонна №1443 сообщило, что в связи с отсутствием денежных средств на ГСМ и задержкой выплаты зарплаты в Кандалакшском районе прекратится обслуживание нескольких маршрутов.

С 26 декабря на территории района будет прекращено транспортное обслуживание следующих муниципальных маршрутов: №1 («КАЗ – Кольцевая»); №4 («Центральная площадь – ДРСУ»); №103 («Кандалакша-Лупче-Савино-2»); №106 («Кандалакша-Колвица»); №115 («Кандалакша-Белое Море»); № 122 («Полярные Зори-Африканда»); № 221 («Кандалакша-Зареченск»); №222 («Кандалакша-Умба»); № 223 («Кандалакша-Варзуга»).

На территории городского поселения будут действовать только коммерческие маршруты. Вопрос находится на контроле администрации города Кандалакша. Информация также передана в прокуратуру города и в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.