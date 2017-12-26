Стали известны подробности инцидента в типографии «Север»

26 Декабря 2017 года, 09:35

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Полиция проводит проверку по инциденту в мурманской типографии «Север». Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по Мурманской области. В тоже время стали известны подробности происшествия.

Как рассказали в полиции, работники типографии вышли на работу 25 декабря и обнаружили пропажу компьютера и нескольких накопителей (флешки, жёсткие диски). В течение дня они пытались своими силами понять, куда делось оборудование, однако поиск результатов не дал, и тогда они обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

«В настоящий момент по данному факту проводится проверка, опрашиваются очевидцы, ведут оперативно-розыскные мероприятия», - сообщили в полиции.