Инициативы из Мончегорска и Никеля стали победителями конкурса социальных проектов

26 Декабря 2017 года, 10:39

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – «Норникель» признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 116 общественно-полезных инициатив из Норильска и Таймырского района, Мончегорска и Печенгского района, а также Читы. Объем грантовой поддержки для них составит 123,6 млн рублей.

«Победители этого года порадовали оригинальностью предложенных идей и качеством проработки проектных заявок», — прокомментировал итоги конкурса Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля».

Впервые социальные проекты, поддержанные компанией, будут реализованы в Чите. Это связано с запуском нового предприятия в регионе, Быстринского ГОКа.

Среди инициатив проектов-победителей: организация проектного офиса для развития проектной деятельности школьников и открытие цирковой студии в Норильске, постановка короткометражных спектаклей об этносах Таймыра и открытие общественного пространства для молодежи Караула, проведение архитектурных экскурсий по городу и ночной турнир по футболу в Чите, возрождение традиций проведения городских праздников в Никеле и создание народного снежного парка в Мончегорске.

Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие». Информация о проектах-победителях из Мончегорска и Печенгского района доступна здесь.