Где можно запускать фейерверки в Мурманске

26 Декабря 2017 года, 11:03

МУРМАНСК/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - Одним из любимых развлечений мурманчан в новогодние праздники является запуск фейерверков. В этой связи полиция напоминает, что использование пиротехнических изделий разрешено только на строго определенных площадках. В Мурманске таких мест немного. В Ленинском округе - это площадь у Семеновского озера, в Октябрьском округе - сквер у Дворца культуры имени Кирова, а в Первомайском округе - площадка между домами №101 и №103 по проспекту Кольскому.

«За нарушение порядка проведения мероприятий с использованием пиротехнических изделий предусмотрено наказание в виде штрафа», - напомнили в УМВД по Мурманской области.