«Медиалогия» составила рейтинг собак в СМИ

26 Декабря 2017 года, 11:21

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» составила рейтинг собак в российских СМИ по итогам 2017 года.

На первом месте – такса по кличке Николас, которую Дмитрий Рогозин забрал домой после эксперимента с жидким дыханием. Вторая строчка досталась щенку алабая по кличке Верный, подаренному Владимиру Путину президентом Туркмении. Замыкает тройку лидеров лабрадор Немо Эммануэля Макрона: он справил нужду в Елисейском дворце во время рабочего совещания.

Ранее «Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ, на 14 место которого попал мурманский кот-путешественник Сэм.

Фото: © Михаил Терещенко/ТАСС