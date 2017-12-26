Tele2 продолжает открывать новые салоны связи в регионе

26 Декабря 2017 года, 11:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – В декабре новые салоны связи появились в Североморске на ул. Сафонова, 17, в Гаджиеве на ул. Ленина, 38, в Ковдоре на ул. Кирова, 7/9, в Алакуртти на ул. Содружества, 9. В Мурманске новый модуль Tele2 открылся в торговом центре «Северное Нагорное». В Ковдоре, Гаджиево и Алакуртти точки обслуживания появились впервые.

В преддверии праздников оператор предлагает абонентам выгодные условия для подключения. В салонах можно выбрать пары SIM-карт с уникальными комбинациями похожих номеров с разницей в одну цифру. При покупке парных номеров оператор подарит месяц бесплатного общения для одного из выбранных номеров. Покупатели фирменных 4G-смартфонов Tele2 до 23 января 2018 года получат в подарок от оператора пакет интернет-трафика в размере 10 Гб.

Кроме того, пользователям линейки «Мой Tele2» при оплате услуги «Годовой абонемент» в размере абонентской платы за 6 или 9 месяцев остальные месяцы предоставят в подарок. Клиенты оператора, установившие до 8 января 2018 года SIM-карту Tele2 в смартфон iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X, получат бесплатно 1 терабайт интернет-трафика.

Всего в Мурманской области работает 25 фирменных салонов и модулей оператора. Кроме того, комплекты подключения Tele2 можно приобрести в «Евросети», «Связном», «М.Видео», DNS, отделениях «Почты России», «Ростелекома», магазинах «Эльдорадо» и других точках партнеров.

В салонах Tele2 можно подключиться к оператору, восстановить SIM-карту, пополнить счет без комиссии. Профессиональные консультанты ответят на любые вопросы, помогут подобрать выгодный тариф с учетом потребностей. Кроме того, в салоне предложат фирменные смартфоны или модемы для высокоскоростного мобильного интернета, а также аксессуары для телефонов.