Объекты Минобороны в Мурманской области ограничат в электроснабжении за долги

26 Декабря 2017 года, 12:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ - «КолАтомЭнергоСбыт» сообщил о введении ограничение в отношении объектов Минобороны в регионе в связи с долгами за электроэнергию. В настоящее время размер просроченной задолженности учреждений Минобороны в области составляет 206,9 млн рублей. На конец года сумма задолженности превысит 300 млн рублей, а в январе может вырасти и до полумиллиарда рублей.

«Учреждения Минобороны традиционно являются проблемными потребителями, систематически не исполняющими свои обязательства по оплате электроэнергии, причем, не только в Мурманской области. [...] Мы вынуждены прибегнуть к крайней мере для защиты интересов других потребителей, а также сетевых и генерирующих компаний», - сообщил директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков.

В соответствии с действующим законодательством, ограничение объектов Минобороны РФ на территории Мурманской области будет вводиться до уровня технологической и аварийной брони.