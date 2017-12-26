Чиновников, уволенных за коррупцию, будут вносить в реестр

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Статья 1 Закона Мурманской области «О порядке увольнения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия» дополнена новым пунктом. Документ подписал губернатор Марина Ковтун.
Теперь сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность, взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за коррупцию вносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
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