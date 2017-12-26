Ростелеком сделает свои приложения функциональнее и понятнее

26 Декабря 2017 года, 13:05

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – ПАО «Ростелеком» направит основные усилия в 2018 году на то, чтобы сделать действующие приложения более функциональными. Об этом журналистам сообщила руководитель группы бизнес-анализа Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Людмила Чудинова. По её словам, компания стремится к тому, чтобы все клиенты могли разобраться с настройками приложений.

«Если хоть один клиент сказал, что ему не понятно, значит, мы не доработали. У нас не должно быть таких клиентов, которые не могут справиться настройками наших услуг. Поэтому мы сейчас все усилия прилагаем на то, чтобы наши сервисы были адаптированы под любого пользователя», - сказала Людмила Чудинова.

Говоря о других планах, она заявила, что сейчас компания работает над выходом на платформы Apple, Google, Smart TV. Кроме того, ведётся работа над развлекательными сервисами и игровыми приложениями.