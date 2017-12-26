Реновация – главное слово 2017 года в России

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Эксперты совета при Центре творческого развития русского языка составили рейтинг из самых популярных русских слов 2017 года, передает телеканал 360.
Возглавило рейтинг слово «реновация». На втором месте по популярности «биткоин», а замыкает тройку лидеров «хайп». Далее разместились слова «токсичный», «батл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».
Среди протологизмов (авторских неологизмов) наиболее популярными стали слова «домогант», «гоп-политика» и «зломенитый».
Фото: РИА Новости