За выборами президента России можно будет следить онлайн

26 Декабря 2017 года, 13:36

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Во время выборов президента, которые состоятся в 2018 году, на избирательных участках будут установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сегодня журналистам сообщила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Бондарович. По её словам для этих целей будут задействованы самые современные решения.

«В текущем году мы ведём подготовительную работу. У нас достаточный уровень компетенции, мы понимаем всю ответственность, мы максимально готовы к тому, чтобы данные решения реализовывались с минимальными потерями и максимальной эффективностью», - сказала Бондарович.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступило 45 заявлений от кандидатов. Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что перед властями стоит задача провести выборы максимально открыто.